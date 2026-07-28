Связи с Византией, измена и мистика: как князь Владимир Великий выбирал веру в 988 году

Князь Владимир / © Shutterstock

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Князь Владимир Святославович сначала был язычником, но со временем пришел к выводу, что многобожие исчерпало себя.

Действительно ли у князя Владимира был выбор — читайте в материале ТСН.ua

Киевский митрополит Илларион прославлял это событие в «Слове о законе и благодати» XI века. Вспоминал о ней и Нестор в «Чтении о Борисе и Глебе» в начале XII века. Крещение Владимира изображено в «Повести временных лет» с длинной предысторией. Однако другие тексты, Иллариона и Нестора, в отличие от летописи, описывают озарение князя внезапным.

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«Кастинг богов»

В конце X века Русь уже была одним из величайших государств Европы. Однако язычество усложняло дипломатические отношения с христианскими странами. Именно поэтому вопрос новой религии имел не только духовное, но и политическое значение.

«Повесть временных лет» рассказывает, что Владимир, выбирая религию для народа, пригласил представителей иудаизма, ислама, Ватикана и Константинопольского патриархата, чтобы осознать, во что они верят и чья вера истинна.

«Великая схизма» случилась через 66 лет, так что говорить о католиках и православных в эпоху Владимира не вполне корректно, но политические и богословские разногласия между Римом и Константинополем сказались задолго до него, и имело колоссальное значение, кто назначит епископа.

Князь Владимир выбирает религию / © Getty Images

Иудеев Владимир якобы отослал, заявив, что Всевышний разгневался на них, рассеяв по миру и лишив родины, следовательно, учиться у них нечему.

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Мусульманам сказал: «Руси есть веселье пить, не можем без того быть». Западным христианам — что «наши деды этого не принимали», и выбрал греческое православие на том основании, что в тамошних церквях хорошо поют.

Историки единодушно считают это легендой. Хотя бы потому, что Владимир не был неотесанным варваром и о мировых религиях знал не понаслышке.

Византия была единственной сверхдержавой того времени, центром цивилизации и культуры, своего рода наследницей великого Рима. Ее упадок был впереди, принадлежать к Западной Европе стало интереснее и престижнее всего лет через двести.

Интересный факт: многие историки утверждают, что крещению Руси предшествовало еще одно событие, сильно укрепившее веру в Господа князя Владимира. Перед крещением киевский правитель заболел неизвестным недугом и внезапно ослеп, но после крещения князя сразу вернулось зрение и он стал совершенно здоров. Он был уверен, что прозрение к нему пришло только после христианства, потому и решил крестить всю Киевскую Русь.

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Крещение Руси / © Getty Images

Как крестили Киевскую Русь

В первые годы своего правления Владимир Великий был приверженцем традиций предков, однако понимал, что это нужно менять. Князь пытался провести определенную языческую реформу, которая не была эффективной и результата не принесла. Поэтому уже с введением христианства все было более радикально, с изменением всего, что связано с язычеством, на все новое.

Как свидетельствуют летописи, Владимир Великий дал указание, чтобы тех, кто не хотел принимать крещение, буквально насильно загоняли в реки. Кроме того, предлагал христианам льготы, кормил бедных на площадях городов под символом Христа, проводил «воспитательные разговоры». И все это за очень короткое время, в перерывах между военными походами.

Крещение Руси началось с Киева, где жителей города массово окрестили там, где река Почайна впадает в Днепр. Впоследствии православие приняли другие города Руси, но не все жители отказались от язычества добровольно.

Впрочем, процесс перехода к новой вере не был мирным и мгновенным. Часть населения сопротивлялась, особенно в отдаленных регионах государства. Языческие традиции продолжали существовать еще многие поколения после официального принятия христианства. Многие древние обряды постепенно смешались с новой религией и сохранились в народной культуре до наших дней.

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Современные историки подчеркивают, что христианизация Руси была длительным процессом, растянувшимся на века. Даже после смерти Владимира языческие верования оставались влиятельными среди населения. Поэтому крещение Руси следует рассматривать не как одноразовое событие, а как начало крупной культурной трансформации.

Как объяснил историк и религиовед Игорь Козловский, Русь приняла крещение под влиянием Византии, ведь нуждалась в поддержке империи. Очевидно, что вопрос о выборе между католиками и православными для Владимира не существовал — тогда просто не было таких понятий. Выбор был полностью политическим: между сближением с европейскими континентальными государствами или с Византией.

Владимир Великий. Киев / © Getty Images

Став христианином, Владимир, судя по всему, уверовал искренне: распустил свой гарем и даже первым в мире на время отменил казнь, объяснив: «Боюсь греха». Византийские священники облегчили его колебания, сказав, что князь не простой смертный и не всегда должен соблюдать заповеди буквально.

Владимир стал в крещении Василием, но остался для всех Владимиром. Его сыновья и внуки имели по два имени: христианское и традиционное.

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По оценкам историков, на Руси примерно 200 лет сохранялось двоеверие.

Археологи указывают, что языческий обычай класть в могилы еду и утварь ушел только в XIV веке. Другие традиции, например, празднование Масленицы, прыжки через костер на Ивана Купала и девичьи гадания на жениха в бане, оказались более живучими.

Считается, что с периодом крещения Киевской Руси совпадает появление денежной единицы гривны. В то время на Руси возник дефицит денег, поэтому начали активно отливать новые монеты. В качестве образца для них послужили тогдашние деньги Византии. На большинстве монет Владимира изображен князь, сидящий на престоле, и размещена надпись: «Владімѣр' на столѣ» (Владимир на престоле).

Князь Владимир / © Getty Images

Справка:

15 июля Украина ежегодно отмечает День крещения Киевской Руси в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим.

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Официально праздник называется — День Крещения Киевской Руси-Украины — это важный государственный и религиозный праздник, приуроченный к одному из самых значительных событий в истории Украины и всей Восточной Европы — крещению киевского князя Владимира Святославича и его народа в 988 году.

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