Связывали жертв веревками и беспощадно избивали: в Одесской области задержали группу, которая нападала на предпринимателей

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленников, совершавших нападения на предпринимателей. В состав преступной группы входили пятеро жителей Одесского района в возрасте от 37-ми до 53-х лет, ранее судимых за имущественные преступления.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что злоумышленники базировались на станции технического обслуживания, там же выбирались будущие жертвы и обсуждались вопросы дальнейших преступных действий.

"Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, беспощадно избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия. Установлено, что правонарушители могут быть причастны к совершению четырех таких разбойных нападений на территории Одесского района", – говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных мероприятий у фигурантов полицейские изъяли золотые украшения и принадлежащие потерпевшим банковские карточки, мобильные телефоны, балаклавы, черную форменную одежду без опознавательных знаков, пластиковые хомуты, клейкие ленты, баллончики слезоточивого действия, пистолет неизвестного происхождения, гранату типа "Ф-1" и другие вещи, свидетельствующие о причастности к преступлениям.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области двое бывших зеков пытали мужчину раскаленным утюгом.

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