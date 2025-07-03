- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1519
- Время на прочтение
- 1 мин
СОЧовца, два года находящегося "в бегах", задержали: что нашли у него дома
ВСП «повязала» злосного СОЧовца, а дома у него обнаружили неожиданный «сюрприз».
Представители Военной службы правопорядка (ВСП) совместно с полицейскими обнаружили и задержали военнослужащего, который находился в СОЧ с 2023 года. Однако дома у него обнаружили неожиданный сюрприз.
Об этом передает пресс-служба ВСП.
На территории его хозяйства было обнаружено 55 кустов, внешне похожих на коноплю. Также в доме найдено устройство для употребления наркотических веществ и банка с высушенным веществом, похожим на «травку».
Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. По факту выявленного правонарушения в отношении военного внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).
Раньше мы рассказывали, как вернуться с СОЧ до 30 августа.