СОЧовца, два года находящегося "в бегах", задержали: что нашли у него дома

ВСП пришла задерживать СОЧовца, а обнаружила наркотики / © Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины/Facebook

Реклама

Представители Военной службы правопорядка (ВСП) совместно с полицейскими обнаружили и задержали военнослужащего, который находился в СОЧ с 2023 года. Однако дома у него обнаружили неожиданный сюрприз.

Об этом передает пресс-служба ВСП.

На территории его хозяйства было обнаружено 55 кустов, внешне похожих на коноплю. Также в доме найдено устройство для употребления наркотических веществ и банка с высушенным веществом, похожим на «травку».

Реклама

© Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины/Facebook

© Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины/Facebook

Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. По факту выявленного правонарушения в отношении военного внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Раньше мы рассказывали, как вернуться с СОЧ до 30 августа.