Баканов во время войны устроил сына в СБУ: СМИ узнали, где он сейчас

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения устроил своего сына Артура Лазаренко в СБУ, где тот работает до сих пор.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Артур Лазаренко, носящий фамилию матери, получил звание лейтенанта, как и его отец, и служит в 6 управлении департамента контрразведки. Его обязанности при полномасштабном вторжении включают надзор за работой военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

На вопрос журналистов о его пути в СБУ и обязанностях Лазаренко уклонился от ответов, назвав это "личной жизнью". Иван Баканов также сначала отказался комментировать деятельность сына, однако позже уточнил, что Артур Лазаренко с детства стремился к военной карьере, начав обучение в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

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"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодняшний день выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", – отметил Баканов.

СБУ в комментарии подтвердила, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года, когда возглавлял Службу Иван Баканов.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора. Ранее экс-генеральный прокурор объявил о своем уходе с должности из-за скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.