Сын Чикатила жив: неожиданная правда о фейке по поводу его гибели на фронте
Мужчина объяснил, почему не планирует служить в армии, и ответил на слухи о собственной смерти.
56-летний Юрий, сын Чикатила, заявил, что не планирует присоединяться к Силам обороны Украины из-за состояния здоровья. В то же время в ТЦК Харькова утверждают, что мужчина нарушает мобилизационные правила.
Об этом «Общественному» сообщил начальник Слободского районного ТЦК и СП Дмитрий Слёта.
Что говорят в военкомате
В ТЦК сказали, что мужчина нарушал правила военного учета.
Что ответил Юрий
Сам мужчина в комментарии журналистам подчеркнул, что «жив, не служил» и не уклоняется от мобилизации. А также подчеркнул, что свои данные обновил через ЦНАП. Имеет хронические заболевания, мобилизоваться не планирует.
Отношение к фейкам из России
Юрий добавил, что распространение в РосСМИ слухов о его смерти его не интересует:
«Мне безразлично эти фейки», — подытожил мужчина.
20 августа российские пропагандистские ресурсы распространили фейковую информацию о якобы гибели у Харькова сына печально известного советского серийного убийцы Андрея Чикатила.
Этот фейк подхватили, по меньшей мере, 30 российских медиа, а впоследствии его начали распространять и некоторые украинские телеграмм-каналы. Пропагандисты утверждали, что мужчина якобы воевал в составе ВСУ с начала полномасштабного вторжения, служил в артиллерийских подразделениях и погиб во время массированного артобстрела российских войск в 20 километрах от Харькова.
Кроме этого, они сообщали о якобы посмертном награждении мужа «Орденом за мужество II степени».
При этом настоящую фамилию Юрия не указывали, называя его «Чикатило-младшим» и распространяя пропагандистские месседжи о «сыне кровавого маньяка».
Справка об Андрее Чикатило
Андрей Чикатило — советский серийный убийца и насильник, который в период с 1978 по 1990 год совершил не менее 53 доказанных убийств. Родился в 1936 году на Харьковщине, затем переехал в РСФСР, где и проживал.
Его жертвами стали 21 мальчик от 7 до 16 лет, 14 девочек от 9 до 17 лет и 17 взрослых женщин в Российской, Украинской и Узбекской ССР.
В октябре 1992 года Чикатило был приговорен к смертной казни, а приговор приговорен в феврале 1994-го. После его ареста жена с детьми сменили фамилию, продали квартиру в России и переехали в Харьков.
