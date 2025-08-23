Сын Чикатила жив: неожиданная правда о фейке по поводу его гибели на фронте

Андрей Чикатило

56-летний Юрий, сын Чикатила, заявил, что не планирует присоединяться к Силам обороны Украины из-за состояния здоровья. В то же время в ТЦК Харькова утверждают, что мужчина нарушает мобилизационные правила.

Об этом «Общественному» сообщил начальник Слободского районного ТЦК и СП Дмитрий Слёта.

Что говорят в военкомате

В ТЦК сказали, что мужчина нарушал правила военного учета.

Что ответил Юрий

Сам мужчина в комментарии журналистам подчеркнул, что «жив, не служил» и не уклоняется от мобилизации. А также подчеркнул, что свои данные обновил через ЦНАП. Имеет хронические заболевания, мобилизоваться не планирует.

Отношение к фейкам из России

Юрий добавил, что распространение в РосСМИ слухов о его смерти его не интересует:

«Мне безразлично эти фейки», — подытожил мужчина.

20 августа российские пропагандистские ресурсы распространили фейковую информацию о якобы гибели у Харькова сына печально известного советского серийного убийцы Андрея Чикатила.

Этот фейк подхватили, по меньшей мере, 30 российских медиа, а впоследствии его начали распространять и некоторые украинские телеграмм-каналы. Пропагандисты утверждали, что мужчина якобы воевал в составе ВСУ с начала полномасштабного вторжения, служил в артиллерийских подразделениях и погиб во время массированного артобстрела российских войск в 20 километрах от Харькова.

Кроме этого, они сообщали о якобы посмертном награждении мужа «Орденом за мужество II степени».

При этом настоящую фамилию Юрия не указывали, называя его «Чикатило-младшим» и распространяя пропагандистские месседжи о «сыне кровавого маньяка».

Справка об Андрее Чикатило

Андрей Чикатило — советский серийный убийца и насильник, который в период с 1978 по 1990 год совершил не менее 53 доказанных убийств. Родился в 1936 году на Харьковщине, затем переехал в РСФСР, где и проживал.

Его жертвами стали 21 мальчик от 7 до 16 лет, 14 девочек от 9 до 17 лет и 17 взрослых женщин в Российской, Украинской и Узбекской ССР.

В октябре 1992 года Чикатило был приговорен к смертной казни, а приговор приговорен в феврале 1994-го. После его ареста жена с детьми сменили фамилию, продали квартиру в России и переехали в Харьков.

А вот, в Луганской области были ликвидированы оккупанты причастные к зверствам в Буче.

В военной разведке уточнили, что это подразделение оккупантов выполняло функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной недалеко от дома вражеской военно-ремонтной базы.

В ГУР добавили, что в начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские оккупанты, уничтоженные на Луганщине, принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.