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Сын комика-изменника вызвал смертельное ДТП в Киеве: что известно
В центре Киева автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Андрей Молочный, сын известного комика-изменника Андрея Молочного, вылетел на тротуар и сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.
Смертельная авария, произошедшая в центре Киева 19 июля, вызвала общественный резонанс не только из-за жестокости инцидента, но и личности виновника.
Работник прокуратуры, будучи в состоянии сильного опьянения, сбил насмерть женщину, пытался скрыться.
Как выяснилось, виновник ДТП — сын бывшего резидента Comedy Club и актера сериала «Файна Юкрайна», после 2014 года перешедшего на сторону России, став предателем.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
Смертельное ДТП в Киеве, которое совершил работник прокуратуры
К вечеру 19 июля в Центре Киева, на улице Большой Васильковской автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел на тротуар и сбил женщину.
Пострадавшая впоследствии скончалась в больнице.
В крови кормчего обнаружили 1,77 промилле алкоголя, что в девять раз превышает допустимую норму.
Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.
В понедельник, 21 июля, суд отправил фигуранта дела под стражу без права на залог сроком на 60 суток. Ему инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Кроме того, Генеральный прокурор держит дело на личном контроле.
Что известно о виновнике аварии в центре Киева
Впоследствии выяснилось, что за рулем авто находился госслужащий, работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Андрей Молочный.
Впоследствии СМИ выяснили, что Андрей Андреевич Молочный у 24 лет и является сыном комика Андрея Сергеевича Молочного, который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала «Файна Юкрайна».
Согласно представленной декларации, Андрей Молочный владеет квартирой площадью 77,5 м² в Чубинском, приобретенной в 2020 году и прописан в селе Чубинское, Бориспольский район, Киевская область.
Он также отметил, что у него есть 124 гривны в ПУМБ и 577 гривен в Универсал Банке.
Молочный — предатель Украины
Уроженец Коростеня (Житомирская область) Андрей Молочный-старший в начале своей комедийной карьеры вместе с Антоном Лирником и Максимом Бахматовым занимались организационными моментами. Впоследствии Андрей и Антон сформировали Дуэт имени Чехова, который дебютировал в Comedy Club UA, а со временем перебрался в московскую версию шоу.
После закрытия украинской версии Comedy Club в 2010 году Молочный не оставлял идеи создать успешный юмористический проект в Украине. Так появилось стендапшоу Real Comedy — уже с шутками без нецензурной лексики и политических намеков.
Также в 2008 году Молочный стал сопродюсером легендарного шоу «Файна Юкрайна» и работал вместе с Сергеем Притулой. Шоу приобрело большую популярность в Украине, а за время его существования вышло 100 эпизодов. После этого он запустил юмористический сериал «Рюрики».
После начала российско-украинской войны в 2014 году уехал в Москву, где начал выступать в российском Comedy Club со своим коллегой Антоном Лирником.
В частности, Молочный начал публично вести пророссийскую, антиукраинскую деятельность. В своих высказываниях он пренебрежительно относился к Украине, ее языку и армии, принял кремлевскую риторику о том, что в «Киеве ходят фашисты».
В интервью ТСН 2024 года бывший шоумен Сергей Притула рассказал, что до 2022 года он не общался с Молочным.
«Мы с Андреем не говорили до 2022 года. А потом я однажды мекнул вечером, буду честен, и думаю, а что ты там, дядя, как ты живешь. Я набрал, выслушал от него какой-нибудь ереси. Переписка была. Он меня обвинил, что его детей из-за меня булят и так далее. Потому как-то там стишка написал», — сказал Притула.
Бывший шоумен назвал Молочного робким человеком, который после полномасштабного вторжения не может назвать «убийц — убийцами», поэтому именно поэтому его детей и булят.
Сколько детей имеет Молочный
В СМИ фигурируют спорные данные о количестве детей Андрея Молочного. Большинство источников указывают на пятерых: четырех сыновей (Дмитрия, Андрея, Бориса и Александра) и дочь Варвару. Однако в 2020 году случались и сообщения об ожиданиях шестого ребенка.
До полномасштабного вторжения семья Молочного, по слухам, жила в просторном загородном доме под Киевом, где комик лично ухаживал за садом.
После 24 февраля 2022 года изменник полностью прекратил появляться в СМИ.
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