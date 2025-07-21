Сын комика-изменника вызвал смертельное ДТП в Киеве: что известно

Последствия ДТП в Киеве 19 июля / © Офис Генерального прокурора

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Смертельная авария, произошедшая в центре Киева 19 июля, вызвала общественный резонанс не только из-за жестокости инцидента, но и личности виновника.

Работник прокуратуры, будучи в состоянии сильного опьянения, сбил насмерть женщину, пытался скрыться.

Как выяснилось, виновник ДТП — сын бывшего резидента Comedy Club и актера сериала «Файна Юкрайна», после 2014 года перешедшего на сторону России, став предателем.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Смертельное ДТП в Киеве, которое совершил работник прокуратуры

К вечеру 19 июля в Центре Киева, на улице Большой Васильковской автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел на тротуар и сбил женщину.

Пострадавшая впоследствии скончалась в больнице.

В крови кормчего обнаружили 1,77 промилле алкоголя, что в девять раз превышает допустимую норму.

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Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

В понедельник, 21 июля, суд отправил фигуранта дела под стражу без права на залог сроком на 60 суток. Ему инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Кроме того, Генеральный прокурор держит дело на личном контроле.

Что известно о виновнике аварии в центре Киева

Впоследствии выяснилось, что за рулем авто находился госслужащий, работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Андрей Молочный.

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Впоследствии СМИ выяснили, что Андрей Андреевич Молочный у 24 лет и является сыном комика Андрея Сергеевича Молочного, который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала «Файна Юкрайна».

Согласно представленной декларации, Андрей Молочный владеет квартирой площадью 77,5 м² в Чубинском, приобретенной в 2020 году и прописан в селе Чубинское, Бориспольский район, Киевская область.

Он также отметил, что у него есть 124 гривны в ПУМБ и 577 гривен в Универсал Банке.

Молочный — предатель Украины

Уроженец Коростеня (Житомирская область) Андрей Молочный-старший в начале своей комедийной карьеры вместе с Антоном Лирником и Максимом Бахматовым занимались организационными моментами. Впоследствии Андрей и Антон сформировали Дуэт имени Чехова, который дебютировал в Comedy Club UA, а со временем перебрался в московскую версию шоу.

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Андрей Молочный / Источник: РосСМИ

После закрытия украинской версии Comedy Club в 2010 году Молочный не оставлял идеи создать успешный юмористический проект в Украине. Так появилось стендапшоу Real Comedy — уже с шутками без нецензурной лексики и политических намеков.

Также в 2008 году Молочный стал сопродюсером легендарного шоу «Файна Юкрайна» и работал вместе с Сергеем Притулой. Шоу приобрело большую популярность в Украине, а за время его существования вышло 100 эпизодов. После этого он запустил юмористический сериал «Рюрики».

Эпизод «Файна Юкрайна» / Фото из открытых источников

После начала российско-украинской войны в 2014 году уехал в Москву, где начал выступать в российском Comedy Club со своим коллегой Антоном Лирником.

В частности, Молочный начал публично вести пророссийскую, антиукраинскую деятельность. В своих высказываниях он пренебрежительно относился к Украине, ее языку и армии, принял кремлевскую риторику о том, что в «Киеве ходят фашисты».

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В интервью ТСН 2024 года бывший шоумен Сергей Притула рассказал, что до 2022 года он не общался с Молочным.

«Мы с Андреем не говорили до 2022 года. А потом я однажды мекнул вечером, буду честен, и думаю, а что ты там, дядя, как ты живешь. Я набрал, выслушал от него какой-нибудь ереси. Переписка была. Он меня обвинил, что его детей из-за меня булят и так далее. Потому как-то там стишка написал», — сказал Притула.

Бывший шоумен назвал Молочного робким человеком, который после полномасштабного вторжения не может назвать «убийц — убийцами», поэтому именно поэтому его детей и булят.

Сколько детей имеет Молочный

В СМИ фигурируют спорные данные о количестве детей Андрея Молочного. Большинство источников указывают на пятерых: четырех сыновей (Дмитрия, Андрея, Бориса и Александра) и дочь Варвару. Однако в 2020 году случались и сообщения об ожиданиях шестого ребенка.

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До полномасштабного вторжения семья Молочного, по слухам, жила в просторном загородном доме под Киевом, где комик лично ухаживал за садом.

После 24 февраля 2022 года изменник полностью прекратил появляться в СМИ.

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