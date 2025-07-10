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Сын криминального лидера заказал убийство свидетелей преступлений его отца
Полицейским предлагали миллион долларов взятки, чтобы закрыть производство против главаря преступной группы.
Оперативники полиции Днепропетровщины предотвратили заказные убийства, которые планировал совершить сын лидера влиятельной организованной преступной группы. Он пытался «убрать» ключевых свидетелей в уголовных производствах, открытых против его отца.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Преступная группировка, которой руководил его отец, занималась избиениями, покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний.
Криминального лидера ранее задержали, сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога.
Чтобы помочь отцу избежать наказания, его сын организовал подготовку к убийству ключевых свидетелей в уголовных производствах. Он предложил исполнителям вознаграждение в 100 тысяч долларов и передал им 10 тысяч долларов в качестве задатка.
Кроме того, в то же время адвокат указанного лидера преступной организации предложил миллион долларов взятки работникам полиции за содействие в закрытии производств против его клиента. Часть этой суммы — 100 тысяч долларов — он передал посреднику для дальнейшей передачи полицейским.
По результатам санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства слежения, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее в Полтавской области бывшего старосту одного из округов признали виновным в законченном покушении на заказное убийство.