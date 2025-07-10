Сын криминального лидера заказал убийство свидетелей преступлений его отца

Полиция на Днепропетровщине / © Национальная полиция Украины

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Оперативники полиции Днепропетровщины предотвратили заказные убийства, которые планировал совершить сын лидера влиятельной организованной преступной группы. Он пытался «убрать» ключевых свидетелей в уголовных производствах, открытых против его отца.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Преступная группировка, которой руководил его отец, занималась избиениями, покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний.

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Криминального лидера ранее задержали, сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога.

Чтобы помочь отцу избежать наказания, его сын организовал подготовку к убийству ключевых свидетелей в уголовных производствах. Он предложил исполнителям вознаграждение в 100 тысяч долларов и передал им 10 тысяч долларов в качестве задатка.

© Национальная полиция Украины

Кроме того, в то же время адвокат указанного лидера преступной организации предложил миллион долларов взятки работникам полиции за содействие в закрытии производств против его клиента. Часть этой суммы — 100 тысяч долларов — он передал посреднику для дальнейшей передачи полицейским.

По результатам санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства слежения, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

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© Национальная полиция Украины

Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Полтавской области бывшего старосту одного из округов признали виновным в законченном покушении на заказное убийство.