Сын мэра незаконно оформил инвалидность и соцвыплаты: куда потратил деньги

Сын мэра одного из городов Черкасской области, который оформил инвалидность и соцвыплаты

Реклама

В Черкасской области сын мэра одного из городов незаконно оформил инвалидность и соцвыплаты. Однако деньги он быстро проиграл деньги в онлайн-казино.

Об этом сообщает Нацполиция.

Как стало известно, никаких оснований для получения инвалидности у молодого человека не было. Он подделал документы. Да, он незаконно получил II группу инвалидности, после чего на протяжении длительного времени получал государственную социальную помощь.

Реклама

«Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты», — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что большинство средств, полученных незаконным путём, он проиграл в онлайн-казино.

Фейковая инвалидность уже аннулирована. Также документировали все обстоятельства ее назначения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за мошенничество. Досудебное расследование продолжается.

Реклама

Напомним, жительница Ровенской области придумала необычный способ помочь сыну избежать мобилизации.

Так, нарушительница использовала Photoshop и корректор, чтобы изменить группу инвалидности в своих документах и передала поддельные справки сыну для предоставления ТЦК и СП.

За свой поступок женщина уплатит штраф в размере 8500 грн.