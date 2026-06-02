"Сын под завалами": жительница Днепра рассказала о пережитом после ракетного удара
Женщина надеется, что ее ребенка, оказавшегося под завалами после удара РФ, спасут.
Жительница Днепра рассказала, что после удара РФ ее сын оказался под завалами. Женщина ждет хорошего известия от спасателей.
Об этом сообщает «ДС: новини Дніпро».
«Сын под завалами там лежит…», — грустно поделилась Людмила Кирилловна.
Детали об атаке
Во время российской атаки Людмила Кирилловна находилась в одной комнате дома, а ее сын в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.
Женщина ждет результатов поисково-спасательной операции и надеется, что ее сыну удастся найти живым.
Сегодня Людмиле Кирилловне исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.
В настоящее время на месте удара в Днепре продолжаются спасательные работы. Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.
Как мы сообщали, в ночь на 2 июня РФ ударила по жилому кварталу Днепра. Также оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. По состоянию на утро известно о шести погибших, среди них - спасатель ГСЧС. Более 30 человек получили ранения, 24 пострадавших госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки частично разрушены двух- и четырехэтажные жилые дома, повреждены предприятие, гаражи и автомобили.