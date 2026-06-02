"Сын под завалами": жительница Днепра рассказала о пережитом после ракетного удара

Днепр

Жительница Днепра рассказала, что после удара РФ ее сын оказался под завалами. Женщина ждет хорошего известия от спасателей.

Об этом сообщает «ДС: новини Дніпро».

«Сын под завалами там лежит…», — грустно поделилась Людмила Кирилловна.

Детали об атаке

Во время российской атаки Людмила Кирилловна находилась в одной комнате дома, а ее сын в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.

Женщина ждет результатов поисково-спасательной операции и надеется, что ее сыну удастся найти живым.

Сегодня Людмиле Кирилловне исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.

В настоящее время на месте удара в Днепре продолжаются спасательные работы. Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.

Как мы сообщали, в ночь на 2 июня РФ ударила по жилому кварталу Днепра. Также оккупанты нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. По состоянию на утро известно о шести погибших, среди них - спасатель ГСЧС. Более 30 человек получили ранения, 24 пострадавших госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки частично разрушены двух- и четырехэтажные жилые дома, повреждены предприятие, гаражи и автомобили.

