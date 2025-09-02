Сын подозреваемого служил с Парубием в одном батальоне: нардеп рассказал, кем на самом деле был "Лемберг"

Нардеп предоставил подробности о предполагаемом убийце Парубия

Рассказ о мужчине, который якобы из-за поисков пропавшего сына убил Андрея Парубия, странный.

Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий в своем сообщении в соцсети.

По словам Княжицкого, лично знакомого с мамой «Лемберга», пропавшего без вести Михаила, тот в начале войны с группой львовян добровольцем вступил в 206-й батальон. Там же был и Андрей Парубий.

«Я знаю маму „Лемберга“, Михаила, что пропал без вести. Она известная писательница и фотография. Сотрудничает с „Эспрессо“ (общеукраинский информационный телеканал — ред.). Я видел и самого Мишу. Они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальон добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты ЕС, записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. Его фото в форме с оружием на блокпостах с тех пор», — написал Княжицкий.

И Михаил «Лемберг», и его мама Елена, и сам Андрей Парубий известны как патриоты Украины. Неоднократно честь памяти «Лемберга» организовывала племянница Парубия Кристина, которая в прямом эфире «Эспрессо» представляла книгу и мероприятия в его честь.

Зато об «отце Лемберге» никто не знал. Он покинул семью 27 лет назад, у него был еще один ребенок от второго брака, которого он также оставил, и даже имел производство за неуплату алиментов.

Так что образ «любящего отца в отчаянии» является «странным», отмечает Княжицкий. В такой же истории можно увидеть удобный объект для манипуляций и враждебных информационных операций.

«Рассказ о любящем отце — вымысел и легенда. А вот объект для вербовки и легенды — это идеальный», — добавил народный депутат.

Напомним, ранее бывшая жена вероятного убийцы экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия рассказала о прошлом Михаиле Сцельникове и исчезновении их сына под Бахмутом.

Подозреваемый Сцельников действительно имеет двух бывших жен и налоговые долги. Сын Сцельникова, Михаил-Виктор, скрылся еще в мае 2023-го в районе Бахмута. Теперь первая жена и мать Михаила-Виктора обвиняют мужчину в убийстве не только политика, но и в «убийстве» собственного сына.