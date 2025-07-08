"Сын родился уже после похорон": история погибшего на фронте 21-летнего полицейского из Черниговщины

Михаил Кулакевич / © Факти

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Михаил Кулакевич из села Вороньки на Черниговщине погиб в октябре 2023 года, выполняя боевое задание вблизи Бахмута. Ему был всего 21 год. Его сын родился уже после гибели Михаила и никогда не увидит отца.

Историю бойца рассказывают «Факты».

Михаил работал в полиции и добровольно изъявил желание присоединиться к штурмовому полку Сафари Департамента полиции особого назначения.

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«Мы давно были знакомы — учились в одной школе, я была на год старше. Миша раньше поехал на учебу в Киев, а через год туда же отправилась и я. Именно в столице наша дружба переросла в отношения. Мы были три года вместе. Кстати, наша годовщина — 20 октября, такая же дата, как день его гибели», — рассказала любимая павшего воина Екатерина Коваль.

Пара так и не успела официально жениться. Однако через несколько месяцев до гибели Екатерина сообщила Михаилу радостную новость — они станут родителями.

«Мы с Мишей очень хотели ребенка. Но врачи не давали больших шансов из-за определенных проблем. Но, как оказалось, чудеса существуют. В период, когда Михаил находился в госпитале, близился его день рождения. Я хотела сделать ему сюрприз — заказать бенто-торт. Именно тогда, почувствовав внутри себя „трепет бабочек“, сделала тест на беременность. Он показал две полоски. Я была в шоке. Сначала хотела сказать Михаилу сразу, но решила преподнести сюрприз — сообщить в день рождения. Поэтому на торте сделала надпись: „Гномик, ты станешь папой“. Когда Михаил его увидел, сиял. „Киса, это правда? Ты не шутишь?“ — переспрашивал он. Этот момент я записала на видео и до сих пор часто его пересматриваю», — рассказывает Екатерина.

Их сынок Тимофей родился в мае 2024 года — уже после гибели Михаила.

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© Факти

«С тех пор, как бы мне ни было тяжело, меня всегда спасает наш Тимофей своей улыбкой, взглядами, маленькими победами. Время проходит, но боль не стихает. Я очень любила Михаила. Он был не просто любим — он был частью меня», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло после гибели отца военного.

Также мы писали, что в Тернополе вдова бойца родила двойню в день рождения мужчины. Кроме мужчины, на фронте она потеряла старшего сына.

Дата публикации 14:05, 05.06.25 Количество просмотров 14 В Ровно женщина родила сына уже после гибели его отца на войне