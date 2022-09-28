Сын-школьник стрелял с балкона: в Хмельницкой области оштрафовали мужчину

В Хмельницкой области суд оштрафовал мужчину, 10-летний сын которого стрелял с балкона.

Происшествие случилось 21 августа в городе Городок. Школьник достал отцовское пневматическое ружье, расставил на клумбе пластиковые бутылки, а затем начал стрелять по ним с балкона.

Об этом говорится в приговоре Городоцкого районного суда.

Отмечается, что отец мальчика находился вместе с ним на балконе. В результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, действия мужчины квалифицировали как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В суд суда мужчина не явился. Дело рассматривалось без правонарушителя. Родителю назначили наказание – штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 496,20 гривен. Кстати, санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.

Как сообщалось, Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика. В суде мужчина не признал вину и подал апелляцию на решение первой инстанции, но ее отклонили.

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