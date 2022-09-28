Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сын-школьник стрелял с балкона: в Хмельницкой области оштрафовали мужчину

Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сын-школьник стрелял с балкона: в Хмельницкой области оштрафовали мужчину

Фото: pixabay.com

В Хмельницкой области суд оштрафовал мужчину, 10-летний сын которого стрелял с балкона.

Происшествие случилось 21 августа в городе Городок. Школьник достал отцовское пневматическое ружье, расставил на клумбе пластиковые бутылки, а затем начал стрелять по ним с балкона.

Об этом говорится в приговоре Городоцкого районного суда.

Отмечается, что отец мальчика находился вместе с ним на балконе. В результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, действия мужчины квалифицировали как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В суд суда мужчина не явился. Дело рассматривалось без правонарушителя. Родителю назначили наказание – штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 496,20 гривен. Кстати, санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.

Как сообщалось, Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика. В суде мужчина не признал вину и подал апелляцию на решение первой инстанции, но ее отклонили.

Читайте также:

Тревожный чемоданчик – что необходимо положить ребенку с собой в школу

Тревожный чемоданчик – что необходимо положить ребенку с собой в школу
 

Похожие темы:

Следующая публикация