Сын-школьник стрелял с балкона: в Хмельницкой области оштрафовали мужчину

В Хмельницкой области суд оштрафовал мужчину, 10-летний сын которого стрелял с балкона.
Происшествие случилось 21 августа в городе Городок. Школьник достал отцовское пневматическое ружье, расставил на клумбе пластиковые бутылки, а затем начал стрелять по ним с балкона.
Об этом говорится в приговоре Городоцкого районного суда.
Отмечается, что отец мальчика находился вместе с ним на балконе. В результате инцидента никто не пострадал. Впрочем, действия мужчины квалифицировали как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В суд суда мужчина не явился. Дело рассматривалось без правонарушителя. Родителю назначили наказание – штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 496,20 гривен. Кстати, санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.
Как сообщалось, Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика. В суде мужчина не признал вину и подал апелляцию на решение первой инстанции, но ее отклонили.
Читайте также:
- Не лечила и не ухаживала: в Кировоградской области мать довела до смерти 5-месячного ребенка
- В Житомирской области автомобиль упал в водоем: 1,5-летний ребенок в реанимации (фото)
- Смертельное ДТП на Волыни: умерший ребенок (фото)