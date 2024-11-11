"Сын выжил, а жену и деток ищут": жительница Кривого Рога рассказала о пережитой атаке – щемящее видео

Жительница Кривого Рога рассказала, что в результате удара РФ 11 ноября под завалами оказались ее невестка и три внука.

Кадры обнародовало "Общественное".

Жительница Кривого Рога рассказала о пережитой атаке

Во время атаки женщина была на работе

Как рассказала жительница, после взрыва начала звонить по телефону родным, но они не отвечали. Тогда она сразу уехала на место удара. Ее сын остался жив, а его жену и детей (10 лет, 2,5 года и 2 месяца) ищут спасатели. Все они были дома.

"Сын вышел на кухню, чтобы завтрак приготовить. И остался жив. Упал на второй этаж, но жив, слава Богу. А женщину его и деток ищут под завалами. Будем надеяться на Господа, что они остались живы, как-то упали так..." ", – эмоционально рассказала женщина.

Напомним, количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 11 человек. Из них – 2 ребенка.

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