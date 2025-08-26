ТСН в социальных сетях

Украина
235
1 мин

Сын зарезал собственного отца: что известно о подозреваемом (фото)

В Ровенской области 38-летний мужчина смертельно ранил отца.

Вера Хмельницкая
Сын зарезал собственного отца: что известно о подозреваемом (фото)

В остроге 67-летний мужчина скончался в больнице после ножевого ранения Фото иллюстративное / © Getty Images

В Ровенской области возбуждено уголовное производство по факту семейной трагедии. В Остроге 67-летний мужчина скончался в больнице после ножевого ранения, которое нанес ему родной сын.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Инцидент произошел 20 августа в селе Оженин. Во время бытового конфликта 38-летний местный житель ударил своего отца ножом в грудь. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением, однако спасти его жизнь врачам не удалось — через три дня мужчина скончался в больнице.

В Ровенской области возбуждено уголовное производство по факту семейной трагедии / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области возбуждено уголовное производство по факту семейной трагедии / © Поліція Рівненської області

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке. Первичную квалификацию дела по ч.1 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») после смерти потерпевшего изменили на ч.2 ст.121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

По решению суда подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Напомним, в США убили молодую украинку-беженку. Полиция задержала подозреваемого в убийстве — 34-летнего рецидивиста, ударившего ее ножом.

Ирину Заруцкую нашли мертвой на станции легкорельсового транспорта в Северной Каролине.

235
