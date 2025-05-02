Сына экс-президента "Мотор Сичи" задержали в Монако: в чем его подозревают

Правоохранители задержали Александра Богуслаева / © СБУ

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В Монако правоохранители задержали сына экс-президента предприятия «Мотор Сич» Александра Богуслаева, который вместе с отцом подозревается в хищении активов этого промышленного гиганта.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ и Офис генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Сич». По данным следствия, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций предприятия, а затем продали его за 650 млн дол. По этому делу в Монако удалось задержать сына экс-президента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева — Александра. Их обоих подозревают в хищении активов промышленного гиганта.

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Что именно сделал Александр Богуслаев?

Согласно материалам дела, задержанный Александр Богуслаев до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции «Мотор Сичи», а затем продать их третьим лицам.

Для реализации сделки на то время руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев организовал инвентаризацию активов компании и искусственно занизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет сын.

Для легализации украденных активов фигуранты дела продали их зарубежным компаниям, а за полученную прибыль купили элитную недвижимость на территории Евросоюза.

В ходе международного расследования были проведены одновременные обыски по месту жительства Богуслаева-младшего на прибрежной вилле в Монако и в домах аффилированных лиц в Запорожье.

Новые подозрения для Богуслаева и его сына

Следователи СБУ сообщили Александру Богуслаеву о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Новое подозрение получил и Богуслаев-старший, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с Россией. Преступления экс-руководиткля «Мотор Сичи» дополнительно квалифицированы по нескольким уголовным статьям:

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Напомним, СБУ задержала Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сичи». По данным следствия, Богуслаев даже после полномасштабной войны продолжал поставлять РФ двигатели и другие запчасти для ударных вертолетов.

В 2023 году СБУ разоблачила Богуслаева-старшего на сотрудничестве с террористами «ДНР» после полномасштабного вторжения. Чиновник мог финансировать террористов, уплачивая налоги и сборы в их бюджет.

Кроме того, в 2023 году журналисты программы «Схемы» провели расследование и сообщили, что компания «Мотор Сич» под руководством Богуслаева продавала авиационные двигатели предприятиям Ирана.