Сына Порошенко оштрафовали за неявку в ТЦК: что говорит адвокат

Адвокат Порошенко утверждает, что у руководства Печерского ТЦК не было никаких оснований посылать повестку.

В среду, 28 января, государственная исполнительная служба Печерского района Киева постановила принудительно взыскать с Алексея Порошенко, сына пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко, административный штраф в размере 51 000 грн.

Об этом сообщил политический эксперт Валентин Гладких, обнародовав соответствующее постановление.

В опубликованном документе говорится, что на имущество Алексея Порошенко наложен арест из-за неуплаты штрафа, взыскателем которого является Печерский районный ТЦК и СП в городе Киеве.

"С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма составила чуть более 56 тыс. грн", — уточнил Гладких.

На обнародованную информацию отреагировал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, который утверждает, что штраф уже уплачен, но “без признания какой-либо вины с его [Алексея Порошенко] стороны.

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По его словам, еще во время АТО в 2014 году сын тогдашнего президента якобы пошел в армию как доброволец и служил командиром минометного расчета под другой фамилией. А в 2019 году, как сообщил адвокат, Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и уехал для работы за границу.

“В установленном законом порядке он был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного – более 5 лет назад. Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева”, – сообщил Головань.

Адвокат Порошенко утверждает, что у руководства Печерского ТЦК не было никаких оснований посылать повестку гражданину, не стоящему на учете, и называет такие действия "прямым нарушением законного порядка и превышением власти".

“Будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и в дальнейшем отмена самого незаконного штрафа. Они [адвокаты Алексея Порошенко] также будут обжаловать в суде незаконные действия ТЦК и требовать от правоохранительных органов привлечения виновных к ответственности за превышение служебных полномочий”, — заявил Игорь Головань.

Напомним, руководители нескольких населенных пунктов во Львовской области получили штрафы якобы за "невыполнение мобилизационных мероприятий на должном уровне".

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