Сына роженицы, которая погибла от удара РФ в Киеве, выписали из больницы — в каком состоянии младенец

Выживший ради маминой памяти: Назарчик, переживший атаку РФ в утробе, выписан после 3 месяцев борьбы за жизнь / © Pexels

Реклама

Назарчика — сына Татьяны Сакиян, которая на восьмом месяце беременности стала жертвой российского удара в Киеве и успела перед смертью преждевременно в тяжелом состоянии родить ребенка — выписывают из перинатального центра после почти 3 месяцев в больнице.

Об этом сообщила Алла Мельничук — руководитель БО «Мама і немовля», которая оказывает помощь семье мальчика, передает hromadske.

По ее словам, маленький Назар перенес четыре операции на головном мозге, ему установлена шунтирующая система. Врачи уверяют, что благодаря этому он сможет развиваться полноценно.

Реклама

Мальчика забирает из больницы опекунша — его родная тетя, сестра отца. Вместе они отправляются в Ивано-Франковск, где живет женщина. Сам отец ребенка 29-летний Вадим также пострадал в результате российской атаки и тоже долго находился в больнице. Мама ребенка, 24-летняя Татьяна Сакиян, которая более двух недель боролась за жизнь после попадания российского дрона-камикадзе в ее квартиру, умерла в конце сентября.

© ТСН

В издании отмечают, что сейчас Вадим добивается юридического признания своего отцовства. Ведь на момент рождения сына их с Татьяной брак не был зарегистрирован.

Напомним, что 7 сентября в многоэтажку в Святошинском районе Киева попал российский дрон. Татьяна Сакиян и ее гражданский муж Вадим получили 80% ожогов тела.

Татьяне экстренно вызвали роды. Мальчика назвали Назар, как мечтала об этом мама. Однако спасти женщину, к сожалению, не удалось — через две недели она скончалась в больнице. Сестра отца ребенка Вадима Оксана Богдан рассказала, что младенец Назарчик из-за стресса и тяжелых родов получил кровоизлияние в мозг и долго находился в тяжелом состоянии.