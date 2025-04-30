"Сына забрал ТЦК, а дома осталась запертой психически больная мать": детали скандального случая в Виннице

В Виннице психически больная женщина осталась замкнутая дома одна после того, как ее единственного сына мобилизовали / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В Виннице психически больная женщина осталась запертой дома одна после того, как ее единственного сына на улице задержали сотрудники ТЦК и СП и доставили в центр комплектования.

Об этом пишет издание Винницы " 20 минут “.

«Юноша, который и сам не очень здоров в психическом плане, уже шестой день проходит курс молодого бойца. Больной матерью все это время заботились соседи после того, как смогли попасть в дом. Женщина отказывалась есть, поэтому скорая, полиция и неравнодушные люди положили ее на Ющенко (Винницкая областная клиническая психоневрологическая больница им. акад. А.И.Ющенко — ред.). Через две недели ее нужно унести. Но кому?..» — говорится в рассказе журналистки.

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По словам соседей семьи, главы ОСМД автор материала сообщает, что женщина имеет психические проблемы, поэтому не выходит на улицу. Также она не получает пенсии, так как не оформила соответствующие документы.

«Вся ее социальная жизнь — это сын, который кормит маму, который за ней ухаживает и оберегает от соседей. Ведь во время обострений женщина может ночью петь на балконе, или кричать, или обливать чужое белье моей собственной….» — говорится в материале.

Раз в год соседи клали женщину на лечение в больницу им. Ющенко. Принудительно с помощью полиции.

Как рассказал глава ОСМД, сын Ярослав самостоятельно ухаживает за мамой уже почти 10 лет, а в последнее время очень сильно изменился.

«Стал подавленный, нелюдимый. В жару ходил одетый в шапку и теплые вещи, впрочем. и слово „ходил“ — это не очень о Ярославе, передвигался больше. И просто взглянув на парня можно было сказать — у него явные проблемы, ему явно нужна помощь врачей», — рассказывает мужчина.

Пока женщина находится в психоневрологической больнице. Через две недели его выпишут. А 32-летний Ярослав проходит курс молодого бойца.

Тем временем в Одесском ТЦК возник конфликт. Там мобилизованный отказывался покидать помещение.

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