Сына затолкали в микроавтобус: возле ТЦК в Житомирской области военный напал на полицейского

Военный

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В Житомирской области военный избил полицейского у здания ТЦК, потому что туда доставили его сына. Полицейский получил перелом носа и краевой скол зуба верхней челюсти.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суд установил, что инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Звягельского райотдела полиции ГУНП в Житомирской области несли службу на территории территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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В настоящее время на территорию ТЦК прибыл военный, который, как установило следствие, начал словесный конфликт с одним из полицейских. Во время конфликта обвиняемый нанес телесные повреждения правоохранителю. В результате он получил синяк в области носа с переходом в окологлазные участки, перелом костей носа со смещением, кровоизлияние и ссадины слизистой верхней губы, а также краевой скол первого зуба верхней челюсти.

Согласно заключению эксперта, эти повреждения отнесены к легким телесным повреждениям.

Увидел, как его сына вытащили из машины

По словам военного, в тот день ему позвонил сын и сообщил, что сотрудники полиции везут его в ТЦК. После этого он прибыл в ТЦК, где увидел, как его сына вытащили из автомобиля. Он пояснил, что пытался защитить сына, однако полицейские этому препятствовали.

Тогда между ним и одним из полицейских возник конфликт, во время которого он ударил полицейского сначала головой, а затем рукой. После этого к нему были применены наручники.

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Он добавил, что к моменту рассмотрения дела его сына уже мобилизовали, однако он не знает его место прохождения службы.

Кроме того, он сообщил, что еще до вынесения приговора перевел потерпевшему 15 тыс. грн почтовым переводом как частичное возмещение морального вреда, однако потерпевший эти средства не получил.

В судебном заседании он искренне раскаялся в содеянном, согласился с юридической квалификацией своих действий и не возражал против проведения сокращенного судебного разбирательства.

Задержан был в розыске

Потерпевший полицейский объяснил, что во время несения службы они задержали мужчину, который находился в розыске за нарушение правил военного учета. После задержания его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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По словам потерпевшего, прибывший в ТЦК военный вел себя агрессивно и пытался начать драку, поэтому он хотел его успокоить, однако в ответ получил удары.

Он добавил, что в результате полученных повреждений перенес операцию из-за перелома носа и находился на лечении в течение одного месяца и в этот период не получал заработной платы. Кроме того, он сообщил, что после происшествия в социальных сетях, в частности Facebook, были распространены публикации негативного характера.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил, что изложенные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы и освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью три года и возложив обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины.

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Суд признал виновным военного и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

«Учитывая личность обвиняемого, его отношение к совершенному, осознание противоправности своих действий и позицию прокурора, он не является лицом, опасным для общества», — говорится в определении суда.

Напомним, с 1 июля военнообязанных, которые в розыске, ждут изменения.

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