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"Сыночек, я уже дома": первые эмоции вернувшихся из российского плена украинцев – щемящие кадры

"Сыночек, я уже дома": первые эмоции вернувшихся из российского плена украинцев – щемящие кадры

Вернувшаяся из плена РФ мать позвонила детям

Некоторые украинцы были незаконно задержаны РФ еще до полномасштабного вторжения.

Сегодня, 13 сентября, в Украину вернулись еще 49 граждан. Россия освободила его в рамках очередного обмена пленными.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Первые щемящие кадры украинцев, вернувшихся из российского плена.

Первые щемящие кадры украинцев, вернувшихся из российского плена.

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Следует отметить, что этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобожденных 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.

"Удалось уволить также женщин, подвергшихся негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя"

Уволили и крымскотатарскую активистку Лению Умерову, которую россияне захватили во время пересечения границы Грузии.

"Среди уволенных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь — представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семь — гражданские

Уволенные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

"Домой возвращается также Герой Украины полковник медицинской службы Виктор Ивчук, руководивший военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжелые времена"

В штабе добавляют: все освобожденные из российского плена пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

Как сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, всего с начала полномасштабного вторжения на дому 3569 украинцев. Сегодня состоялся 56-й обмен военнопленных.

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