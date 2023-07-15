"Сыночка в операционную провожал весь персонал": мама 4-летнего мальчика, который после смерти стал донором

В Ровно родители 4-летнего мальчика, скончавшегося от кровоизлияния в мозг, дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям. Инициатором донорства органов стала мама Юры. Женщина рассказала, почему она приняла такое решение.

Об этом Екатерина Сотникова написала в Facebook.

Екатерина по специальности врач, семья родом Запорожья, но сменила много мест обитания с начала полномасштабной войны.

В момент трагедии она с 4-летним сыном жила в Ровно. 3 июля у Юры во время пробуждения после дневного сна произошло спонтанное кровоизлияние в мозг.

"Не было предвестников, падений, ударов головой или любой другой причины. К сожалению, такое бывает, уж некого винить, случай на миллион, и он произошел именно с моим сыном. Внутримозговое кровоизлияние в ствол головного мозга… со всеми вытекающими последствиями. Мои коллеги поймут, диагноз расписывать не буду", — рассказала женщина.

Екатерина начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения, транспортировки, верила и хваталась за все призрачные шансы.

"Через пару дней мое сознание начало принимать реальность. А вот эта самая реальность за годы работы в реанимации мне очень близка и понятна. Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени. Что происходит дальше с телом, уж точно видела не раз. Но существует альтернатива, далеко не популярная, не освещенная в нашей стране, для большинства за гранью понимания и восприятия. Трансплантация. Донорство. Безусловно, я знала, что эти операции проводятся в Украине, но вот на счет доноров-детей была не в курсе. Моего сына уже не спасти, я это, наконец, осознала. И понимала, что есть шанс спасти кого-то другого", — пишет женщина.

По ее словам, маленький Юра практически сразу оказался в глубокой коме, "без перспектив жизни" с медицинской точки зрения. Мама мальчика была инициатором донорства и попросила помощи коллег в поисках вариантов, куда можно обратиться.

"Со стороны выглядит сумасшествием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мама, а ещё и врач. И моё понимание происходящего намного шире, чем у людей далеких от медицины", — объяснила женщина.

Юра выдержал дорогу в Институт сердца Украины в Киеве. После обследований, констатации факта смерти мозга и решения всех юридических аспектов была разрешена работа трансплантологов.

В тот же день медики Института сердца Минздрава Украины пересадила сердце 6-летней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией.



"Мой маленький герой выдержал дорогу. Постановка диагноза "смерть мозга" это не так быстро и просто, как кажется. Только после больших обследований, констатации и решения всех юридических аспектов разрешена работа трансплантологов. Нашего сыночка провожал в операционную весь персонал. Сквозь свои я видела и их слезы. Спасибо вам за понимание и поддержку. Вы Люди и Врачи с большой буквы, и только так! Сердце Юры, бьющееся в груди Соломии, тому доказательство", - пишет Катерина.

12-летнему Антону оккупированной части Херсонской области пересадили обе почки. А 15-летний Дмитрий из Кировоградской области получил новую печень. Юноша имел цирроз печени неуточненной этиологии и по статусу экстренности нуждался в неотложной пересадке органа.

"Когда мне сказали, что сердце бьется в другом ребенке, я впервые искренне улыбнулась. Сердце моего сына бьется! Позже я узнала о спасенных мальчиках из клиники "Охматдет". Рада, что хоть у этих детей будет шанс на здоровую жизнь .Утром я увидела Соломию, слушала сердце… Моя потеря непоправима… Но я верю и надеюсь, что 9 июля возродился мир у этих троих детей, – написала Екатерина Сотникова.

Женщина также подчеркнула, что ее муж Михаил полностью поддержал решение о трансплантации органов их сына.

"Он никогда не сомневался в моих намерениях и решениях, полностью доверял моим медицинским знаниям и каждое наше действие было продумано и скоординировано вместе. Его сила – моя опора. Он удивительный человек, любящий муж и папа. Без его поддержки этих событий не было бы, у меня просто не хватало сил", — резюмировала женщина.

Напомним, ученые фиксируют новые катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС.

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