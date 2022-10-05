Сыр пролежит гораздо дольше в холодильнике, если рядом положить один продукт

Сыр является прекрасным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также разнообразных минералов – кальция, магния, калия, фосфора, цинка и селена. Этот молочный продукт быстро портится и требователен к определенным условиям температуры, влажности и другим параметрам. Низкая температура губительна для этого продукта, а при высокой температуре он может испортиться. Большая влажность приводит к появлению плесени, при низкой он сохнет.

Как увеличить срок хранения сыра в холодильнике

Чтобы сыр пролежал в холодильнике дольше, нужно поместить его в герметичную упаковку или вакуумную емкость. Если нет специальной емкости для хранения сыра, можно завернуть его в фольгу или полиэтиленовую пленку, но лучше всего в пергамент. Размещать сыр нужно на нижней полке холодильника или на дверце.

И самый главный секрет хранения сыра в холодильнике — положить кубик сахара в упаковку с сыром, который желательно ежедневно менять. Саахар нужно положить так, чтобы он не касался сыра. Сахар будет убирать всю влагу, и сыр не будет портиться.

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