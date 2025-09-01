"Сырьевой придаток": в СНБО высмеяли Путина на фоне визита в Китай

Путин / © Associated Press

В СНБО высмеяли президент России Владимира Путина. Его нельзя ставить на один уровень с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, очень смешно читать российских пропагандистов, считающих, что Путин из Си и Моди «на равных».

«Не может сырьевой придаток и „инструмент“ для ослабления Запада быть на равных с теми, благодаря кому существует», — отметил он.

Путин живет фантазиями о возрождении империи тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет.

«И просто качают ресурсы из РФ по дешевке, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в „достижении целей“, которых никогда не достигнет», — считает Коваленко.

Уровень РФ — потеря Центральной Азии, влияния на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, невозможность защитить собственную территорию.

«Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину», — отметил он.

О слабой Москве они мечтали еще во времена СССР, добавил Коваленко, когда сами были далеки от нынешнего уровня развития.

Ранее глава Кремля Владимир Путин цинично заявил о том, что понимания, достигнутые во время саммита на Аляске, открывают дорогу к миру в Украине. Он также заявил, что «первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования».

«Кризис в Украине» возник не из-за «нападения», а из-за «госпереворота»… Попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин «украинского кризиса», — сказал он.

Также цинично Путин добавил, что Россия в вопросе «украинского кризиса» якобы придерживается подхода, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой».