Сырский анонсировал изменения в базовой подготовке бойцов перед отправкой на фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, на котором говорилось об увеличении срока прохождения базовой общевойсковой подготовки и создании Школы инструкторов.

Об этом говорится в сообщении на странице главкома ВСУ на Facebook.

Сырский подчеркнул, что качественная подготовка является одним из главных факторов сохранения жизни украинских воинов и пообещал приложить для этого максимум усилий.

“Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года”, — сообщил он.

Кроме того, на совещании обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих, в частности, рассмотрели направления усовершенствования учебных программ.

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“Ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава”, – отметил главком ВСУ.

Участниками рабочего совещания были руководители органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиры боевых бригад и начальников учебных центров.

Напомним, ранее в издании The Washington Post сообщили, что украинские командиры уже давно жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

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