Сырский, Баргилевич, Гнатов: кому еще президент присвоил высокие воинские звания

Зеленский присвоил новые звания военным и силовикам.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинским военным новые звания. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал генералом, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич получил звание генерал-лейтенанта, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов – генерал-майора.
Об этом идет речь в указах президента Украины от 24 августа.
Президент Владимир Зеленский также присвоил новые звания таким военным и силовикам:
- заместитель председателя Службы внешней разведки Украины полковник Олег Луговский получил звание бригадного генерала.
- начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец получил воинское звание бригадного генерала юстиции.
- начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Олег Головаш получил воинское звание бригадного генерала.
- глава администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец получил звание генерал-майора.
- начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Комаренко получил звание генерал-майора.
- командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины Владимир Карпенко получил звание генерал-майора.
- заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Горбатюк Владимир получил звание генерал-майора.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".
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