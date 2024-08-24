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Сырский, Баргилевич, Гнатов: кому еще президент присвоил высокие воинские звания

Сырский, Баргилевич, Гнатов: кому еще президент присвоил высокие воинские звания

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: Офис президента Украины

Зеленский присвоил новые звания военным и силовикам.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинским военным новые звания. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал генералом, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич получил звание генерал-лейтенанта, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов – генерал-майора.

Об этом идет речь в указах президента Украины от 24 августа.

Президент Владимир Зеленский также присвоил новые звания таким военным и силовикам:

  • заместитель председателя Службы внешней разведки Украины полковник Олег Луговский получил звание бригадного генерала.
  • начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец получил воинское звание бригадного генерала юстиции.
  • начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Олег Головаш получил воинское звание бригадного генерала.
  • глава администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец получил звание генерал-майора.
  • начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Комаренко получил звание генерал-майора.
  • командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины Владимир Карпенко получил звание генерал-майора.
  • заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Горбатюк Владимир получил звание генерал-майора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

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