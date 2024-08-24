Сырский, Баргилевич, Гнатов: кому еще президент присвоил высокие воинские звания

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинским военным новые звания. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал генералом, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич получил звание генерал-лейтенанта, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов – генерал-майора.

Об этом идет речь в указах президента Украины от 24 августа.

Президент Владимир Зеленский также присвоил новые звания таким военным и силовикам:

заместитель председателя Службы внешней разведки Украины полковник Олег Луговский получил звание бригадного генерала.

начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец получил воинское звание бригадного генерала юстиции.

начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Олег Головаш получил воинское звание бригадного генерала.

глава администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец получил звание генерал-майора.

начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Комаренко получил звание генерал-майора.

командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины Владимир Карпенко получил звание генерал-майора.

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Горбатюк Владимир получил звание генерал-майора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

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