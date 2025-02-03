Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Покровском направлении: что стало известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и особое внимание было уделено Покровскому направлению, а также операциям в Курской области.

Об этом говорилось в вечернем обращении президента 3 февраля.

"Всем нашим подразделениям, которые выполняют боевые задания и делают это устойчиво, я благодарен. Чтобы в этом году были успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивы на передовой и результативны в уничтожении российских оккупантов. Я хочу отметить по итогам этих дней и недель воинов 225-го и 425-го штурмовых полков", – сказал Зеленский.

Главком доложил о модернизации нашей армии – уже был утвержден соответствующий план перехода на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов.

"Сохраняем внимание к этому – к выполнению. Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовлены, наиболее перспективны офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. решения будут обнародованы", – отметил Зеленский.

Между тем, ВСУ увеличили количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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