"Сырский — мясник": Корниенко предупредил об информационных "вбросах" после перезагрузки ВСУ

В ближайшие дни можно ожидать большое количество информационных "видов" против нового командования вооруженными силами Украины после его перезагрузки.

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Об этом в эфире " 1+1 " заявил первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"В ближайшие дни очень будьте внимательны к информации, будет много разных историй. И о Залужном, и о Сырском, и обо всех. Будут какие-то сказки, какие-то "басни", это все будет со ссылкой на очень авторитетные источники", — сказал Корниенко.

Он заявил, что часть дезинформации будут распространяться через западные СМИ.

"Что-то из этого будет забрасываться снова через западные СМИ, которым мы доверяем больше. И будет такой информационный шум, собственно мы часть его вчера наблюдали. О том, что Сырский — мясник и так далее, все эти вещи довольно примитивно излагались", – заявил парламентарий.

Корниенко напомнил, что среди таких "вбросов" была и информация о живущей в России семье Сырского.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что у Александра Сырского ведение обороны останется как основа стратегии — 80% действий.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт рассказал, как назначение Сырского повлияет на войну в Украине.

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