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Сырский на должности или нет: в Генштабе прокомментировали слухи об отставке
В Генштабе подчеркнули, что увольнение с должности главкома происходит на основе указа президента Украины.
Генеральный штаб опроверг слухи в СМИ о возможной отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.
Об этом говорится в заявлении Генштаба, опубликованном в понедельник, 20 июля.
«Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
В командовании отметили, что генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины.
Также добавили, что начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов продолжает выполнять свои функциональные обязанности.
«Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины», — подчеркнули в Генштабе.
Заметим, днем в разных анонимных телеграмм-каналах распространили информацию якобы об отставке Сырского без официальных источников и деталей.
Митинги в поддержку Федорова и против Сырского — последние новости
Напомним, по всей Украине продолжаются митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Активисты требуют вернуть Федорова, чтобы продолжить реформы украинской армии.
Тем временем президент Зеленский продолжает серию встреч с топкомандующими разных родов ВСУ и командованием Генштаба. 20 июля он провел переговоры с генералом Михаилом Драпатым, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Белецким и заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.