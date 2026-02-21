Сырский назвал свою главную задачу на фоне мирных переговоров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский обеспокоен тем, что нашему государству могут навязать отказ от собственных территорий ради соглашений. По его словам, главной задачей армии остается жесткое сдерживание врага.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью Le Monde.

Борьба за право на существование

Александр Сырский, руководивший успешными операциями по спасению Киева и Харькова, отмечает, что война остается очень тяжелой. Российский агрессор потерпел поражение четыре года назад во время попытки захватить столицу и закончить войну, но до сих пор не отказался от своих планов, поэтому борьба за право на существование нации продолжается.

Реклама

Генерал искренне надеется, что ни одна несправедливая война не закончится успехом для нападающего. Он отказывается комментировать непосредственно дипломатические переговоры, однако ясно осознает свой долг перед страной на поле боя.

Справедливый мир и задачи ВСУ

Главнокомандующий сосредоточен на том, чтобы Украина ни в коем случае не навязала сдачу ее суверенных земель. Свою ключевую миссию он видит в постоянном военном давлении на российских окупантов, чтобы обеспечить украинским дипломатам сильную позицию.

«До конца переговоров моя задача, несмотря ни на что, своими действиями на поле боя не дать врагу продвинуться вглубь нашей обороны и освободить нашу территорию там, где это возможно. Именно это обеспечит справедливые переговоры по достижению справедливого мира», — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, Сырский рассказал о коллапсе мобилизации в России . По словам главнокомандующего, украинские защитники выводят из строя более тысячи российских военных, что привело к серьезному кадровому кризису в армии оккупантов.