Сырский назвал три главных направления противостояния с РФ

Александр Сырский / © Александр Сырский

Пока в украинской армии продолжается соревнование с российскими военными по трем направлениям.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания с командирами разных уровней.

«Продолжается соревнование с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БПС (беспилотных систем — Ред.), технологии, возможности экономик», — заявил Сырский.

Он отметил важность усиления эффективности своих беспилотных систем, чтобы победить и одновременно сохранить жизнь украинских воинов.

«Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки по направлению беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Также без промедлений должны быть решены проблемные вопросы», — добавил главком ВСУ.

Ранее Сырский заявил, что самыми горячими участками фронта остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления, где продолжаются самые интенсивные бои.