ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Сырский назвал три главных направления противостояния с РФ

По словам Сырского, Украина ведет соревнования с РФ по трем критически важным направлениям, от которых зависит ход войны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Александр Сырский

Александр Сырский / © Александр Сырский

Пока в украинской армии продолжается соревнование с российскими военными по трем направлениям.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания с командирами разных уровней.

«Продолжается соревнование с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БПС (беспилотных систем — Ред.), технологии, возможности экономик», — заявил Сырский.

Он отметил важность усиления эффективности своих беспилотных систем, чтобы победить и одновременно сохранить жизнь украинских воинов.

«Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки по направлению беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Также без промедлений должны быть решены проблемные вопросы», — добавил главком ВСУ.

Ранее Сырский заявил, что самыми горячими участками фронта остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления, где продолжаются самые интенсивные бои.

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie