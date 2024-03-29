Сырский о проблемах на фронте из-за нехватки западной помощи: "Нам нужно больше оружия"

Украина очень благодарна нашим западным союзникам, странам НАТО, Евросоюзу и другим партнерам за поддержку. Без снабжения оружия, боеприпасов, средств ПВО, тяжелой техники нам было бы гораздо труднее воевать с коварным и мощным врагом. Мы были бы еще благодарнее, если бы эта помощь поступала быстрее и достаточно.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Нам не хватает оружия"

Как признал генерал-полковник, мы не смогли добиться большего успеха во время Харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко зарыться в землю на Юге Украины, в Запорожской области, и штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам человеческих потерь и потерь техники. Последний случай – Авдеевка. ВСУ, безусловно, сохранили бы эти позиции при наличии достаточного количества, прежде всего, средств ПВО и артиллерийских снарядов.

"Это – не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже осознали, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость такой поставки", – говорит Сырский.

Теперь Силы обороны выполняют задачи по всей огромной линии фронта, добавляет он, фактически из-за недостатка вооружения и боеприпасов. В этих условиях переход к стратегической обороне является логическим решением.

"Но столь же логично и обратное: если Запад, как заявляет, поставит Украине все, что нуждаются в ее Вооруженных силах, это позволит отбросить врага, сколько бы людей ни мобилизовывала Россия, и наконец завершить эту войну военной победой над противником", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Ранее эксперт сказал, какое оружие нужно Украине для того, чтобы защититься от ударов российских ракет "Оникс" и "Циркон".

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