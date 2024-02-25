Сырский о ситуации на фронте: "На месте принял несколько решений"

Наши бойцы продолжают бороться за каждый клочок украинской земли, уничтожая оккупантов.
Армия РФ регулярно штурмует позиции наших войск. По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля.
Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главнокомандующий вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым:
- посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий
- заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности
- оценили текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в частности, по использованию потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта
- пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах
- проанализировали возникающие в бригадах проблемы.
"В очередной раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", — отметил Сырский.
Отдельно главнокомандующий отметил командиров бригад и подразделений, поблагодарил их за решительные действия и инициативу. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг терпит сокрушительные потери.
Напомним, Сырский проводит аудит Сил обороны.
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