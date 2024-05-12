Сырский обратился к матерям украинских защитников и защитниц

Сырский просит 12 мая каждого военного, кто имеет возможность найти время и поздравить свою маму с праздником.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских матерей с праздником и спасибо им за "защитников и защитниц, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии".

Об этом главком написал в Сети.

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"Мой доземный поклон каждой украинской маме, которая не дождалась своего сына или дочь из этой войны. Самая большая боль в жизни — это хоронить собственных детей", — говорится в его сообщении.

Сырский поблагодарил украинских матерей "за достойное и благородное воспитание ваших детей, которые сейчас служат в рядах Сил обороны Украины. Спасибо за Вашу безграничную материнскую любовь, нежность и бессонные в хлопотах ночи. Каждой матери, которая ждет сына или дочь из российского плена, или получила сообщение, что ее ребенок пропал без вести - желаю дождаться своего защитника и свою защитницу. Мы боремся за каждого украинского воина и стараемся сделать все для возвращения наших собратьев и сестер из московского плена".

Главнокомандующий отметил, что "сколько лет нам ни было, какие бы воинские звания мы не имели, какие бы высокие должности не занимали, какие бы опасные задачи не выполняли, для своих матерей мы остаемся детьми".

"Прошу каждого и каждую, кто имеет такую возможность, в этот день найти время и позвонить маме и поздравить ее, поблагодарить за воспитание и ее материнские молитвы. Позвоните и матери погибших собратьев и сестер и поддержите их. Они должны знать, что мы рядом. Что не забываем", — призвал Сырский.

Напомним, ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Какая история и суть праздника — читайте ЗДЕСЬ.

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