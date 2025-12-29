Сырский объяснил, что может сдержать любого врага от вторжения в Украину

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Развитие ракетного вооружения и дальнобойной артиллерии — стратегический приоритет Украины, который в будущем должен стать гарантом безопасности ее границ.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью «24 Каналу».

Ракетный щит как стратегический предохранитель

Главнокомандующий подчеркнул, что именно этот род войск играет решающую роль в текущем противостоянии и формировании будущей системы сдерживания агрессора.

Реклама

«Наши ракетные войска, дальнобойная артиллерия показывают очень неплохие результаты. А ракетные войска являются сдерживающим фактором, который в будущем не позволит любому врагу посягнуть на нашу территорию», — подчеркнул Александр Сырский.

По его словам, эффективное использование такого оружия во время боевых действий позволяет максимально уничтожать врага, чтобы у него не было возможности продолжать наступательные операции.

Технологическое обновление ВСУ на 2026 год

Очерчивая планы на ближайшие годы, Сырский отметил, что главная задача войска остается неизменной — защита территорий и границ. Однако методы ведения войны нуждаются в постоянной модернизации и переходе на новые технологические рельсы.

«Если сконцентрироваться на направлениях, то это дальнейшее развитие, повышение эффективности, продолжение развития системы управления. А также дальнейшая автоматизация, цифровизация, роботизация», — объяснил главнокомандующий.

Реклама

Александр Сырский резюмировал, что именно сочетание современных систем управления, цифровых решений и мощных ракетных войск обеспечит вооруженным силам необходимое преимущество на поле боя и позволит надежно защищать Родину в долгосрочной перспективе.

Напомним, после громких заявлений белорусского режима о получении ракетного комплекса «Орешник», украинская разведка расставила точки над «i» по поводу реальной цели таких маневров.

Ранее мы писали, какие ключевые изменения в мобилизации и бронировании ждут украинцев и кому следует подготовиться к новым требованиям.