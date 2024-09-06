Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки

Сейчас приоритетом стоит задача набрать больше бойцов в ряды ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины АлександрСырский прокомментировал информацию о том, что мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки.
Об этом он рассказал во время интервью каналу CNN.
Сырский заявил, что сейчас является приоритетом набрать которого больше бойцов в ряды ВСУ.
Главком подтвердил, что мобилизованные могут быть направлены на фронт без полной подготовки.
Он отметил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полу месяца до месяца специализированной подготовки.
"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу новых бойцов", — объяснил Сырский.
Напомним, ранее сообщалось, что Сырский обнародовал пять целей операции ВСУ в Курской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ остановили продвижение армии РФ в сторону Покровска.
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