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Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки

Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки

Сырский об отправке на фронт без подготовки

Сейчас приоритетом стоит задача набрать больше бойцов в ряды ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины АлександрСырский прокомментировал информацию о том, что мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки.

Об этом он рассказал во время интервью каналу CNN.

Сырский заявил, что сейчас является приоритетом набрать которого больше бойцов в ряды ВСУ.

Главком подтвердил, что мобилизованные могут быть направлены на фронт без полной подготовки.

Он отметил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полу месяца до месяца специализированной подготовки.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу новых бойцов", — объяснил Сырский.

Напомним, ранее сообщалось, что Сырский обнародовал пять целей операции ВСУ в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ остановили продвижение армии РФ в сторону Покровска.

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