Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки

Сейчас приоритетом стоит задача набрать больше бойцов в ряды ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины АлександрСырский прокомментировал информацию о том, что мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки.

Об этом он рассказал во время интервью каналу CNN.

Сырский заявил, что сейчас является приоритетом набрать которого больше бойцов в ряды ВСУ.

Главком подтвердил, что мобилизованные могут быть направлены на фронт без полной подготовки.

Он отметил, что новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полу месяца до месяца специализированной подготовки.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее отправлять на службу новых бойцов", — объяснил Сырский.

Напомним, ранее сообщалось, что Сырский обнародовал пять целей операции ВСУ в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ остановили продвижение армии РФ в сторону Покровска.

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