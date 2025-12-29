ТСН в социальных сетях

860
1 мин

Сырский объяснил, сможет ли Украина защититься с армией в 800 тысяч человек

Александр Сырский заявил, что мирный план США не ограничивает Украину в вопросах мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Александр Сырский

Александр Сырский / © ТСН

Мирный план США не ограничивает Украину в вопросе мобилизации. При этом численность армии в 800 тысяч человек в мирное время является достаточной для обеспечения безопасности государства.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью «24 Каналу».

Комментируя детали американских мирных инициатив, главнокомандующий подчеркнул, что документ не накладывает на Киев никаких ограничений по формированию резервов. По его словам, численность в 800 тысяч военнослужащих позволит не только держать оборону, но и обеспечить постоянный мобилизационный процесс в случае необходимости.

«Эта цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России. Также он гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются», — подчеркнул он.

Главнокомандующий раскрыл детали переговорного процесса, отметив, что первоначальные предложения предполагали более существенное сокращение Вооруженных сил. В частности, партнеры предлагали ограничить численность армии до 600 тысяч человек. Однако финальная цифра в 800 тысяч, как отметил генерал, полностью отвечает потребностям Украины.

Напомним, ранее Сырский заявлял, что развитие ракетного вооружения и дальнобойной артиллерии является стратегическим приоритетом Украины, который в будущем должен стать гарантом безопасности ее границ.

Ранее мы писали, какие ключевые изменения в мобилизации и бронировании ждут украинцев и кому следует подготовиться к новым требованиям.

