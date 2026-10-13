Сырский объяснил, зачем была нужна Курская операция, если ВСУ "откатились" назад

Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

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Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Курская операция была критической необходимостью для срыва масштабного летнего наступления России в 2024 году. Захват российской территории заставил врага остановить продвижение почти по всем направлениям. Операция позволила ВСУ сформировать резервы, восстановить боеспособность и подготовиться к наступлению в 2025 году.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

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Журналист поинтересовался у Сырского его оценкой Курской операции: являлась она успехом или провалом.

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«А почему вопрос именно о провале? Как операция может быть провальной, если…» — попытался ответить экс-главком ВСУ.

Журналист аргументировал это тем, что бойцов ВСУ оттеснили на те же позиции, на которых они были до этого.

Почему Курская операция была необходимостью

«Вы же понимаете, эта операция была необходимостью», — отметил Сырский.

Он напомнил, что в 2024 году после значительного повышения денежного довольствия российских военнослужащих и увеличения численности войска противник в начале лета начал наступление. Боевые действия происходили фактически на всех 13 оперативных направлениях, а на отдельных участках у оккупантов было преимущество в четыре-пять, а иногда и в шесть раз.

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«В таких условиях, при господстве в воздухе российской авиации, мы тогда ввели тяжелые оборонительные бои и нам просто необходимо было сорвать планы противника, имевшего столь существенное преимущество», — объяснил экс-главком.

Почему Сырский выбрал для наступления Сумское направление

По его словам, украинское командование подробно проанализировало всю линию фронта и остановило выбор на Сумском направлении. В тот момент у врага было там около 26 тыс. военнослужащих, однако впоследствии из-за неудачного наступления на Харьковском направлении он начал постепенно перебрасывать из Сумщины силы и средства на Харьковщину. Как отметил Сырский, это не обеспечило россиянам существенного преимущества, и они погрязли в приграничных боях.

Вместе с тем, оборона противника на Сумском направлении значительно ослабла, а активных войск там фактически не осталось. Именно поэтому тогдашний главком ВСУ принял решение о проведении наступательной операции, которое впоследствии утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Польза от Курской операции для ВСУ

«Это привело к тому, чтобы в течение месяца мы взяли под контроль 1273 квадратных км российской территории, а противник был вынужден прекратить наступление на всех оперативно-стратегических направлениях за исключением Покровского направления. Россия перебросила на Курское направление около 70 000 личного состава, воздушно-десантных войск, морской пехоты, ну и наиболее подготовленных мотострелковых войск», — рассказал Сырский.

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Он подчеркнул, что это дало Украине возможность сформировать резервы, обеспечить передышку для военных и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в тяжелых боях.

«То есть, Курская операция дала очень большой толчок для поднятия морального состояния наших войск. Как раз Курская операция была тем спасением, которое сорвало планы врага и дало нам возможность для перегруппировки и подготовки к проведению наступательных действий уже в 2025 году», — объяснил экс-главком.

Напомним, в прошлом году Сырский назвал Курскую операцию блестящей и очень успешной. Он объяснял, что в условиях постоянного наступления врага и подавленного состояния украинских военных, она стала мощным стимулом для всех Сил обороны. Благодаря этой операции и ротации бригад удалось вывести и подготовить опытные десантно-штурмовые подразделения.

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