Сырский откровенно рассказал, есть ли у него конфликт с Федоровым

Сырский откровенно ответил на слухи о конфликте с Минобороны и командой Федорова / © ТСН

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о наличии конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом Сырский заявил эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Единые новости».

«Я могу только повторить слова министра обороны — у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свой долг, у каждого есть свои задачи — у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои задачи», — заверил Сырский.

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В то же время, он признал, что между ведомствами «возникают периодически вопросы, возможно противоречия, которые обсуждаются и решаются».

«Потому что вопросы, в основном, касаются полномочий, где они пересекаются и каким образом нужно их решить», — говорит главком ВСУ.

Также Сырский рассказал о совместной работе Генштаба и команды Федорова по реформе прохождения службы и комплектования войска. В частности, речь идет об изменении подходов к назначению и освобождению от должностей, а также о повышении уровня денежного довольствия для военнослужащих.

«Мы совместно работали над реформой, эти предложения к изменению порядка прохождения службы комплектования, подразумевается, в плане комплектования должностей, увольнения с должностей, увеличения уровня денежного довольствия. То, что было наработано министерством, мы тоже участвовали. И после анонсирования этих реформ или изменений было широкое обсуждение среди командиров, личного состава», — сказал он.

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По словам Сырского, предложения, наработанные Минобороны, уже прошли обсуждение среди боевых командиров и личного состава. После совместного совещания все замечания и правки с фронта были обобщены и переданы Минобороны для дальнейшей обработки.

«В условиях, когда идет такая война, мы не имеем права просто конфликтовать, потому что это только в пользу врагов», — резюмировал Александр Сырский.

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров резко ответил на слухи о рейтингах и политических амбициях. Также он рассказал, имеет ли конфликт с главкомом ВСУ Сырским.

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