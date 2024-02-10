Сырский отреагировал на назначение нового главы Генштаба

Главком вспомнил об общем боевом опыте, который имел с генерал-майором.

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генштаба.

Об этом главком написал в своем Telegram-канале.

"Бок о бок мы воевали на Киевщине и совместно продолжили защищать страну на востоке. Он был надежным начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Уверен, что его знания и опыт станут важным фактором нашей победы", — говорится в сообщении. Сырского.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом назначил нового руководителя Генерального штаба. В кресло сел Анатолий Баргилевич, с октября 2023-го занимавший должность командующего Сил территориальной обороны.

Накануне Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Он находился в этом кресле с июля 2021 года.

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