Сырский отреагировал на скандал с повесткой журналисту "Следствие.инфо"

Главнокомандующий ВСУАлександр Сырский приказал провести служебную проверку по поводу попытки вручения повестки журналисту проекта расследований "Следство.Инфо" Евгению Шульгату, который проводил расследование о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Он отметил, что деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. По его словам, в Силах обороны Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", — отметил он.

Напомним:

Расследование Евгения Шульгата "Состоятельные женщины и королевская недвижимость генерала СБУ" вышло 4 апреля. В нем рассказывается о квартире Витюка на столичном Печерске, рыночная стоимость которой более 20 миллионов гривен и о заработках жены чиновника.

Позже стало известно, что в Оболонском районе Киева журналисту хотели вручить повестку сотрудники Соломенского ТЦК.

Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную проектом расследований "Следствие. Инфо", по поводу повестки журналисту Евгению Шульгату.

Читайте также: