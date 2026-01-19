Сырский оценил, удается ли РФ прорвать оборону в Донецкой области

Покровск

Ситуация в Покровском направлении остается напряженной. В районе агломерации Покровск-Мирноград ежедневно фиксируют около полусотни боевых столкновений.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«На этом направлении продолжается изнурительное противостояние. Противник не снижает активности и пытается найти слабые места в нашей обороне», – отметил он.

По его словам, в ходе поездки он работал непосредственно с органами военного управления и командирами подразделений на местах. Российские войска продолжают наращивать давление: подтягивают резервы в Покровск, прибегают к спорадическим массированным штурмам, а также пытаются продвигаться скрыто — малыми пехотными группами.

"При таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета", - подчеркнул он.

Отдельное внимание было уделено сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений, которые держат оборону на этом направлении.

На основе докладов определены приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений. Основной упор сделан на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления.

"Я отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности, по развитию беспилотной составляющей", - добавил чиновник.

Несмотря на сложную оперативную обстановку, украинские защитники продолжают удерживать позиции. «Профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка наших военнослужащих не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области», — подытожил он.

Ранее стало известно, сколько бойцов РФ было сосредоточено в районе Покровска.

Так, на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Усиленная и технологическая составляющая. Противник опрокинул специализированные подразделения беспилотных систем.

Впрочем, ВСУ, несмотря на значительное численное преимущество врага, продолжают эффективно сдерживать нашествие. Оборона агломерации Покровск — Мирноград занимается бойцами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.