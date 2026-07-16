Сырский ответил Федорову на призыв уволить Главкома и расхвалил себя за достижения

Александр Сырский / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявления экс-министра обороны Михаила Федорова, который обвинил военное руководство в блокировании реформ и призвал заменить Главкома и начальника Генштаба.

Соответствующее сообщение Александр Сырский обнародовал в социальных сетях.

В своем ответе Сырский не стал прямо комментировать обвинения, однако напомнил о своем участии в обороне столицы 2022 года. Он фактически дал понять, что именно успешная Киевская оборонная операция позволила сегодня проводить в столице государственные мероприятия.

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«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции 2022 нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения», - заявил Сырский.

Главком добавил, что приложит все усилия, чтобы такие мероприятия и дальше проходили в свободной и независимой Украине. По его словам, для этого необходимо "сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая уже демонстрирует результаты".

"Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины", - подытожил Главком.

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сделал ряд громких заявлений: он требует смены руководства ВСУ и отказа от принудительной мобилизации. В частности, Федоров назвал главкома ВСУ Александра Сырского человеком, который «сидит сверху с дубинкой» и гонит людей защищать страну. Экс-министр отметил необходимость решительных действий и системных трансформаций, подчеркнув, что должностные лица и депутаты должны руководствоваться совестью, а не избегать острых вопросов.

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Федоров во время «прощального» брифинга отметил, что за время пребывания в должности не строил политическую карьеру, не создавал собственных компаний и не занимался бизнесом. Но подчеркнул, что не подвел ни президента Владимира Зеленского, ни украинское общество. По его словам, в его работе не было коррупционных скандалов или построения схем, а все достижения являются результатом совместной работы в команде главы государства.

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