Сырский ответил, нужно ли мобилизовать полмиллиона человек в ВСУ

Эта цифра теперь гораздо меньше.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал озвученное ранее президентом Владимиром Зеленским заявление о том, что для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек.
Об этом Сырский рассказал в интервью "Укринформу".
Как он пояснил, после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась.
"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий", – добавил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении.
"Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это – объективная необходимость. И таких частей немало. Пока мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности, это дало нам возможность высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части ", — резюмировал Сырский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. И это будет стоить 500 миллиардов гривен.