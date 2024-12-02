Сырский озвучил результаты изменений в подготовке военных

Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока БОВП отправятся в боевые воинские части.

Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание, на котором обсудили предварительные результаты внедрения во всех учебных центрах новой программы базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения полтора месяца.

Об этом генерал написал в Сети.

Сырский заявил о продолжении повышения качества подготовки военнослужащих. По этому вопросу главнокомандующий ВСУ провел очередное служебное совещание с руководителями структурных подразделений Генштаба, командующими видов и родов войск (сил), командирами отдельных боевых воинских частей, начальниками учебных центров и военных вузов.

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Участники совещания обсудили предварительные результаты введения с 1 ноября во всех учебных центрах новой программы БОВП со сроком обучения полтора месяца.

"Для объективности оценки нововведений проведены беседы с курсантами и инструкторами, которые отметили лишь положительные аспекты в увеличении сроков обучения и изменениях программы базовой общевойсковой подготовки", — отметил Сырский.

Он сообщил, что определил задачу по дальнейшему мониторингу эффективности введенных изменений. Генерал анонсировал, что в декабре первые выпускники нового срока обучения отправятся в боевые воинские части.

"Поэтому ждем отзывы о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки", — добавил главком.

Подготовка офицеров

Кроме того, на совещании начальники высших военных учебных заведений заявили о необходимости усовершенствования программы подготовки офицеров тактического звена, в том числе и увеличения сроков обучения. Необходимость усовершенствования подготовки отметили и командиры боевых бригад.

"Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности. Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными", – говорится в заявлении Сырского.

Напомним, Генштаб запустил пилотный проект, в рамках которого увеличил срок военной подготовки мобилизованных с 30 до 45 дней.

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