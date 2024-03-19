Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения (видео)

На нашей земле окупантов ничего хорошего не ожидает.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Как следствие, противник несет серьезные потери.

Кадры генерал-полковник обнародовал в телеграмм-канале.

Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

"Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы", – отмечает он.

Ранее ВСУ показали отражение очередной атаки российских кафиров дронами. Ударное подразделение Bulava совместно с 20-м батальоном ОПБ им. Б. Хмельницкого остановили 8 единиц вражеской техники в одном из южных направлений.

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