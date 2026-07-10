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- Украина
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Сырский поставил жесткое требование командирам: касается бойцов на фронте
Главнокомандующий сделал важное заявление о ротациях военных на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что командиры должны обеспечивать ротации военных не реже раза в 60 дней.
Об этом он сообщил в итоге первого полугодия 2026 года.
По словам главкома, во время служебного совещания был подробно рассмотрен ряд проблемных вопросов, в частности, организация обороны бригад и слишком длительное пребывание военнослужащих на передовых позициях.
Сырский подчеркнул, что командирам поставлена четкая задача обеспечивать ротацию личного состава не менее одного раза в 60 дней, если это позволяет оперативная обстановка.
«Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Кроме того, он сообщил, что по итогам первого полугодия количество уголовных правонарушений в Вооруженных силах Украины сократилось на 12%.
Напомним, в июне в Украине официально стартовала реформа армии. Защитникам предлагают фиксированные сроки контрактов, прозрачные финансовые расчеты в единой цифровой экосистеме и беспрецедентные условия для возвращения самовольно покинувших свои подразделения.
В то же время, первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков заявил, что приказ о ротации на передовой не работает. По его словам, из-за практических условий провести ротацию раньше невозможно.