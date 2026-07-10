Сырский поставил жесткое требование командирам: касается бойцов на фронте

Александр Сырский. / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что командиры должны обеспечивать ротации военных не реже раза в 60 дней.

Об этом он сообщил в итоге первого полугодия 2026 года.

По словам главкома, во время служебного совещания был подробно рассмотрен ряд проблемных вопросов, в частности, организация обороны бригад и слишком длительное пребывание военнослужащих на передовых позициях.

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Сырский подчеркнул, что командирам поставлена четкая задача обеспечивать ротацию личного состава не менее одного раза в 60 дней, если это позволяет оперативная обстановка.

«Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, он сообщил, что по итогам первого полугодия количество уголовных правонарушений в Вооруженных силах Украины сократилось на 12%.

Напомним, в июне в Украине официально стартовала реформа армии. Защитникам предлагают фиксированные сроки контрактов, прозрачные финансовые расчеты в единой цифровой экосистеме и беспрецедентные условия для возвращения самовольно покинувших свои подразделения.

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В то же время, первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков заявил, что приказ о ротации на передовой не работает. По его словам, из-за практических условий провести ротацию раньше невозможно.

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