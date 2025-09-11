Сырский принял участие в "Рамштайне": что обсудили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 30-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Речь шла о безопасности и обороне как Украины, так и Европы.

Детали Сырский сообщил в Telegram.

В частности, Сырский поблагодарил иностранных партнеров за поддержку в то время, когда РФ ежедневно усиливает давление на поле боя, увеличивает интенсивность воздушных ударов, терроризируя мирных украинцев. Он заверил, что Украина высоко ценит усилия наших лидеров и дипломатов в целях мирного урегулирования войны России против Украины на всех платформах. Но следует понимать, что ключом к принуждению России сесть за стол переговоров и достичь справедливого мира в военных усилиях.

Есть два важных момента:

агрессор должен убедиться в том, что нет смысла продолжать бои;

Путин должен почувствовать реальную угрозу в случае затягивания войны.

"В свою очередь Силы обороны Украины делают все, что от них зависит - сдерживают врага на восточном фланге объединенной Европы, истощают его на поле боя, отбивают ракетно-дроновые удары по жилым районам и критической инфраструктуре нашей страны", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также Сырский акцентировал, что Кремль прибегает к эскалации, а этот процесс был бы невозможен без поддержки со стороны так называемой «оси зла». Речь идет об Иране, КНДР и т.д.

Именно поэтому сейчас военная и финансовая помощь партнеров Украины приобретает еще более критическое значение. Это нужно для успеха нашей общей стратегии с европейцами.

«Призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, в первую очередь, для развития способностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения», — заключил Сырский.

Ранее Сырский поделился отрадными новостями из Покровского направления. Так, ВСУ возобновили контроль над 26 квадратными километрами территории.

Примечательно, что в августе 2025 года в этом направлении было потеряно 5 кв. км. земли. А Покровское направление, подчеркнул Сырское, остается одним из самых сложных.

«За последнюю неделю наши подразделения отразили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали крупнейшую наступательную группировку, пытающуюся прорвать нашу оборону», — написал главнокомандующий ВСУ.