Сырский прокомментировал отставку Залужного: "Мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем"

У военных есть одна обязанность: они не обсуждают приказы, а выполняют их. Так что если у президента страны, Верховного Главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомы.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Укринформу".

"Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", — подчеркнул он.

Он заверил, что все знания и опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника.

Ранее стало известно, что Залужный и Шаптала уволены по заключению ВЛК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

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