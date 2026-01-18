ТСН в социальных сетях

Украина
907
Сырский прокомментировал возможность отступления с Донбасса

Главком ВСУ считает, что в случае выхода на админграницу Луганской и Донецкой областей Россия не прекратит агрессию, поскольку цель Кремля — уничтожить Украину.

Богдан Скаврон
Главком ВСУ Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что полностью разделяет позицию украинского президента Владимира Зеленского по выводу украинских войск с территорий Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем Украины.

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

«Это земля, которая полита кровью наших военнослужащих, наших граждан. Тысячи воинов отдали свои жизни за эту землю. Поэтому, конечно, позиция руководства нашего государства приемлема для нас и мы с пониманием относимся к ней», — отметил Сырский.

Главком ВСУ добавил, что враг, несомненно, будет пытаться силой оружия захватить эти территории.

«Административные границы Донецкой и Луганской областей для них важны», — отметил он.

При этом Александр Сырский подчеркнул, что выход на админграницу этих двух областей не остановит агрессию России.

«Границы — это маркер. Мы понимаем глобальные планы [Кремля] — это уничтожение нашего государства», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что вопрос территорий остается самым сложным в переговорах о прекращении войны. Именно здесь позиции Киева и Москвы существенно расходятся.

«Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия», — отметил Зеленский

Напомним, результаты социологического опроса свидетельствуют, что большинство украинцев не верят в действенность обмена, когда Украина выводит войска из подконтрольной части Донбасса (Краматорск, Славянск и т.д.), регион переходит к РФ, а Запад взамен дает гарантии безопасности.

907
