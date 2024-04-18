Сырский провел важный разговор с командующим войсками США в Европе: детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел важный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил США и верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Сырский рассказал Каволи о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и тяжелой бронетехнике.

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Военные командующие обсудили усиление военно-технического сотрудничества из США и другими союзниками, укрепление украинских средств ПВО, пополнение боеприпасов. А еще стороны обменялись мнениями по тактической ситуации на поле боя.

"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины. Разговор состоялся, как всегда, в дружеской, конструктивной обстановке. Продолжаем наше сотрудничество", — процитировали в Генштабе Сырского.

К слову, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил своим коллегам, что вынесет законопроект о помощи для Украины на окончательное голосование 20 апреля.

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